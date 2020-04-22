جورجينيو قريب من الاستمرار مع تشيلسي

أكد جواو سانتوس وكيل أعمال لاعب الوسط جورجينيو أن الإيطالي الدولي يتجه إلى تمديد عقده مع فريقه الإنكليزي تشيلسي نافياً في الوقت ذاته أي خطط للاعب للانتقال إلى فريق يوفنتوس حامل لقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الأخيرة.

وكانت الشائعات قد تحدثت عن إمكانية انتقال جورجينيو إلى يوفنتوس ليلعب مجدداً تحت قيادة ماوريتسيو ساري الذي سبق أن درب اللاعب في نابولي وتشيلسي سابقاً.

وقال سانتوس إنه لم يصله أي عرض رسمي من يوفنتوس لانتقال اللاعب في الصيف المقبل كما يشاع موضحاً أن جورجينيو على الأرجح سيقوم بتمديد تعاقده مع الفريق اللندني علماً بأن عقده الحالي مستمر حتى 2023.

وأردف وكيل اللاعب موضحاً لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أنه سمع كثيراً عن رغبة يوفنتوس في التعاقد مع جورجينيو ولكن على أرض الواقع لم تحدث أي محاولات أو اتصالات من جانب فريق السيدة العجوز، موضحاً في الوقت ذاته أن اللاعب لازال أمام ثلاث سنوات في عقده مع تشيلسي وأنه سعيد بتواجده في لندن، ومن المرجح جداً أن يبدأ مفاوضات تمديد تعاقده مع النادي في تموز/يوليو القادم.

وكان جورجينيو قد خاض هذا الموسم 26 مباراة مع البلوز سجل خلالها 4 أهداف وهو متواجد بشكل رئيسي في تشكيلة مدربه الحالي أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد.

وانضم جورجينيو البالغ من العمر حالياً 28 عاماً، عام 2018 إلى تشيلسي وحتى الآن خاض مع الفريق 63 مباراة سجل فيها 6 أهداف وعلى الصعيد الدولي لعب مع منتخب إيطاليا 22 مباراة أحرز فيها 4 أهداف علماً أن أول مباراة دولية له كانت تحت قيادة مدرب إيطاليا السابق وإنتر ميلان الحالي أنطونيو كونتي وكانت في الرابع والعشرين من آذار/مارس عام 2016 في مواجهة ودية أمام إسبانيا انتهت بالتعادل (1-1).



