جراحة ناجحة في ركبة أغويرو

وقال أغويرو عبر حسابه في تويتر مع صورة وهو يرقد على سرير في المستشفى ”كل شيء تم بنجاح وسأبدأ التعافي قريبا“.

وقال بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي للصحفيين في وقت سابق إن المهاجم الأرجنتيني سيخضع لجراحة في ركبته اليسرى يوم الخميس.

وعانى الهداف التاريخي لسيتي من الإصابة خلال الفوز 5-صفر على ضيفه بيرنلي في الدوري الممتاز يوم الاثنين الماضي.

وقال غوارديولا عقب المباراة إنه يخشى غياب المهاجم الأرجنتيني البالغ عمره 32 عاما عن باقي مباريات الدوري الذي ينتهي في يوليو/تموز المقبل.

وقال المدرب الإسباني للصحفيين قبل مواجهة تشيلسي في لندن يوم الخميس ”بعد الجراحة.. سيخبرنا بمزيد من الدقة متى سيعود للملاعب“.

وسافر أغويرو إلى برشلونة أمس الثلاثاء للخضوع للفحص بواسطة الطبيب المتخصص رامون كوجات ويأمل سيتي في عودته للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا التي من المتوقع استئنافها في أغسطس/آب المقبل.

وفاز سيتي 2-1 على أرض ريال مدريد في ذهاب دور الستة عشر ويأمل في بلوغ دور الثمانية الذي سيقام في مدينة لشبونة البرتغالية في أغسطس/آب المقبل.

وقال غوارديولا إنه يملك العديد من الخيارات رغم وجود غابرييل جيسوس كمهاجم وحيد لكن يمكن لكل من إيلكاي غندوغان ورحيم سترلينغ القيام بنفس الدور.

وأشار المدرب الإسباني إلى أن المدافع جون ستونز بات قريبا من العودة عقب تعافيه من إصابة في ركبته لكن من غير المحتمل مشاركته أمام تشيلسي.

وأضاف” إنه (ستونز) يتدرب ويتحسن. نأمل مشاركته خلال الأيام المقبلة مع الفريق“.