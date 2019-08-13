جدول مباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم 2019 – 2020 كشف عن مواجهات قوية جداً في كل مرحلة بدءاً من الأسبوع الأول.

وتأتي أهمية جدول مباريات الدوري الانجليزي هذا الموسم 2019 - 2020 في ظلّ المنافسة الشرسة على اللقب بين مانشستر سيتي البطل وليفربول وصيفه والعمالقة أرسنال ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشيلسي.

ويكشف جدول مباريات الدوري الانجليزي عن ثلاث مباريات قوية على الأقل في كل أسبوع، إذ يكفينا التذكير بأنّ المرحلة الأولى كشفت عن لقاءات بين وست هام ومانشستر سيتي ونيوكاسل وأرسنال ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

أهم مباريات الدوري الإنجليزي (المرحلة الثانية) الفريق الأول الفريق الثاني اليوم التوقيت مانشستر سيتي توتنهام السبت 19:30 ساوثهامبتون ليفربول السبت 17:00 تشيلسي ليستر سيتي الأحد 18:30

وانطلقت مباريات الدوري الانجليزي التي ستكون منقولة حصرياً عبر beIN SPORTS في التاسع من أب/أغسطس 2019 بمواجهة ليفربول ونوريتش.

وستقدم قنواتنا تغطية مميزة اعتدتم عليها في السنوات السابقة تشمل استديوهات تحليلية لأهم المباريات في كلّ أسبوع إضافة إلى التقارير المميزة عن الفرق وتحضيراتها لمبارياتها المقررة وفقاً لجدول ترتيب الدوري الانجليزي.

وتتيح beIN SPORTS لمشتركيها ومشاهديها في الوطن العربي وشمال أفريقيا فرصة الإطلاع على أدق التفاصيل الخاصة بالفرق التي يشجعونها بفضل شبكة المراسلين الواسعة التي تملكها في إنجلترا.

ويتناوب مجموعة من معلقينا المميزين اللذين اعتدتم على التغني بعباراتهم والاستماع لكلاماتهم، سيتناوبون على التعليق على أهم مباريات الدوري الانجليزي خلال الموسم.

ولن تكون تغطية beIN SPORTS لمباريات الدوري الانجليزي ترتبط بجدوله والبث التلفزيوني وحسب، بل سيقوم الموقع الإلكتروني بنشر أبرز الإحصائيات والمقالات الخاصة عن البطولة بالإضافة إلى تغطية حساباتنا في مواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت.