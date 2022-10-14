ثنائية توني تعيد برنتفورد إلى الانتصارات على حساب برايتون



ووضع برنتفورد حدًا لسلسلة من ثلاث مباريات تواليًا من دون فوز، ليرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثامن بفارق نقطة ومركز خلف برايتون.

من جهته، ما زال برايتون يبحث عن فوزه الأول بقيادة مدربه الجديد الإيطالي روبرتو دي زيربي الذي خلف غراهام بوتر المنتقل لتدريب تشلسي، علمًا أنّ المباراتين بإشرافه كانتا تعادل مثير ولافت 3-3 في عقر دار ليفربول بثلاثية للبلجيكي لياندرو تروسار وخسارة 1-صفر على أرضه أمام توتنهام الأسبوع الفائت.



وافتتح برنتفورد التسجيل بهدف جميل بعد فاصل مهاري للكاميروني براين مبومو على الرواق الأيمن قبل أن يمرر الكرة إلى النيجيري فرانك أونييكا إلى داخل المنطقة، ومنه عرضية زاحفة تابعها توني بكعب قدمه في الشباك (27).



وتحصل توني في الشوط الثاني على ركلة جزاء، إثر عرقلة من الهولندي جويل فيلتمان، ترجمها بنجاح إلى هدف ثانٍ (64).