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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

توقف مباراة نيوكاسل وتوتنهام إثر تعرض مشجع لأزمة قلبية

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أوقفت مباراة نيوكاسل يونايتد وتوتنهام اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تعرض أحد جماهير نيوكاسل لأزمة قلبية.

وفي الوقت الذي كان فيه توتنهام يتهيأ إلى تنفيذ ركلة ركنية عبر نجمه الدولي الكوري الجنوبي هيونغ مين سون توجه المدافع الاسباني للفريق اللندني الدولي الإسباني سيرخيو ريغيلون الى حكم المباراة أندري مارينر ليبلغه معاناة أحد المشجعين من أزمة قلبية في مدرجات الملعب، فيما توجه زملاؤه إلى دكة بدلاء فريقهم لمطالبة جهازه الطبي بالتوجه إلى المدرجات المقابلة لإسعاف المشجع.

وطالب الحكم أيضا الطاقم الطبي للفريقين للمساعدة فذهب احدهما بجهاز انعاش القلب لمساعدة المشجع.

وطالب الحكم اللاعبين بالتجمع بجوار دكة بدلاء فريقيهما قبل أن يطالبهم بالعودة الى غرف الملابس.

وكانت نتيجة المباراة تقدم توتنهام 2-1.
 

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