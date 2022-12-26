توقعات بعودة ماغواير إلى تشكيلة مانشستر يونايتد

وغاب الإنكليزي الدولي ماغواير عن فوز يونايتد 2-صفر على بيرنلي وتأهله لدور الثمانية في كأس رابطة المحترفين الإنكليزية الأسبوع الماضي.

وقال الهولندي إريك تن هاخ مدرب يونايتد في تصريحات صحفية "واجهنا بعض المشكلات بسبب المرض مثلما حدث مع هاري ماغواير لكنه عاد للتدريب الفعلي (الجمعة) لذا أنا سعيد بذلك".

ولن يشارك المدافع الأرجنتيني ليساندرو مارتينيز والفرنسي رافاييل فاران في مباراة نوتنغهام فورست لعدم عودتهما للفريق بعد المشاركة في المباراة النهائية لكأس العالم.

وأكد تن هاخ أن بقية لاعبي يونايتد الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم في حالة معنوية جيدة وعبر عن أمله في عودة مارتينيز وفاران قريباً.

ويحتل يونايتد المركز الخامس بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز العشرين برصيد 26 نقطة من 14 مباراة متخلفا بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير صاحب المركز الرابع الذي خاض 15 مباراة.

