توخيل يفاوض لتمديد عقده مع تشيلسي

ويمتد العقد الراهن للمدرب البالغ 48 عاماً حتى 2024. وقّعه بعد قيادة فريق غرب لندن إلى لقب دوري أبطال أوروبا 2021، وذلك بعد عقد لمدة 18 شهراً حلّ بموجبه بدلاً من المقال فرانك لامبارد في كانون الثاني/يناير 2021.

قال توخيل (48 عاماً) الجمعة قبل الحلول على ليدز يونايتد في الدوري الإنكليزي لكرة القدم الأحد "أناسي يتحدثون مع المالكين ويهتمون بالأمور الأخرى. تعرفون مدى سعادتي للتواجد هنا".

تابع المدرب السابق لأوغسبورغ وماينتس وبوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان الفرنسي "هناك محادثات، لكن نظراً لموقفنا السابق وأين نتواجد منتصف فترة الانتقالات، اعتقد أنه من الأفضل التركيز على فريقي والرياضة وأن نكون تنافسيين".

وجاء حديث توخيل قبل تعرّضه لعقوبة إيقاف لمباراة واحدة وغرامة بقيمة 35 ألف جنيه استرليني (41 ألف دولار)، بعد طرده إثر شجار مع المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي، بعد انتهاء مباراة تشيلسي وتوتنهام (2-2) في الدوري الأحد.

