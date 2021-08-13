توخيل يتوقع تأثيراً هائلاً من لوكاكو

وعاد لوكاكو إلى صفوف الفريق اللندني بعد أن تركه عام 2014، مقابل صفقة بلغت 97 مليون جنيه إسترليني (135 مليون دولار) قادماً من إنتر الايطالي.



ولن يكون لوكاكو الذي دافع أيضاً عن ألوان ناديي إيفرتون ومانشستر يونايتد الإنكليزيين، متاحاً لخوض مباراة فريقه الافتتاحية ضد كريستال بالاس لكن توخيل يعتقد بأنّ مهاجمه يملك جميع المواصفات التي كان يريدها لتعزيز خط المقدمة الذي افتقد إلى رأس حربة صريح الموسم الماضي بعد أن فشل المهاجم الألماني تيمو فيرنر في فرض نفسه كلاعب مؤثر.



وقال توخيل الذي استلم تدريب تشيلسي منتصف الموسم الفائت وقاده خلال فترة ستة أشهر إلى إحراز دوري أبطال أوروبا، في مؤتمر صحافي الجمعة: "نحن سعداء بعودة روميلو إلى النادي، نعتقد أنه في ما يتعلق بشخصيته، سرعته، قوته البدنية، يستطيع أن يكون خياراً ممتازاً لنا".



وتابع: "يملك القوة والبنية الجسدية، الخبرة والشخصية لكي يكون له تأثير هائل على الفريق، بالاضافة إلى ذلك، فهو متواضع ونادي تشيلسي يعني له الكثير".



ولدى سؤاله عما إذا كان فريقه مرشحاً لإحراز اللقب المحلي في الموسم الجديد لا سيما بعد العروض القوية في القسم الثاني من الدوري ثم تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا قال المدرب الألماني: "عندما تحلّ رابعاً (الموسم الفائت) لا يمكن أن تصبح مرشحاً فجأة. ثمة فوارق يتعين علينا تقليصها".



وتابع: "نجح ليفربول في تخطينا في المرحلة الأخيرة من الدوري الموسم الماضي، وكان الفارق كبيراً بيننا وبين مانشستر يونايتد (الوصيف) ومانشستر سيتي (البطل). عندما أرى نشاط يونايتد وسيتي في سوق الانتقالات، لا أتصور تراجع مستواهما مقارنة بالموسم الماضي. لقد عزّز الفريقان صفوفهما ويتمتعان باستقرار في المستوى".



وأكمل: "أعتقد بأننا متعطشون وسندخل التحدي على المراكز الأربعة الأولى ثمّ سنكون مستعدين لمواصلة سعينا لمنافسة أيّ فريق لتحقيق أفضل نتيجة ممكنة".