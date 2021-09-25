توخيل عن مواجهة سيتي: سنخوض واحداً من أصعب الاختبارات

ويتصدر تشيلسي جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من خمس مباريات بفارق ثلاث نقاط عن فريق المدرب بيب جوارديولا حامل اللقب وصاحب المركز الخامس.

ولم يقلل توخيل، الذي يملك رصيداً مثالياً أمام سيتي منذ تولى قيادة تشيلسي، من أهمية فوز جديد على فريق غوارديولا بعد انتصاراته في نهائي دوري أبطال أوروبا وقبل نهائي كأس الاتحاد الانجليزي وفي الدوري الممتاز بالموسم الماضي.

وأبلغ توخيل الصحفيين أمس الجمعة "إنها مواجهة من ست نقاط بين فريقين يتنافسان بوضوح في المربع الذهبي لكن من المبكر جداً الحديث عن سباق اللقب".

وأضاف "في المواجهات الثلاث الأخيرة شاهدت ثلاث مباريات متكافئة وحسمت بتفاصيل صغيرة ويمكن التفوق من مواقف بسيطة ونحتاج لبعض الحظ وأتوقع مواجهة أخرى متكافئة.

"لا نحتاج لمعجزة من أجل الفوز وإنما تقديم أفضل أداء وسنخوض واحداً من أصعب الاختبارات في كرة القدم الأوروبية".

وأشار المدرب الألماني إلى استمرار غياب المهاجم الأميركي كريستيان بوليسيك بسبب إصابة بالكاحل كما استبعد ميسون ماونت الذي تعرض لكدمة بسيطة خلال الفوز على أستون فيلا بكأس الرابطة يوم الأربعاء الماضي.

وفي المقابل سيبدأ الحارس إدوار مندي أساسياً بعد التعافي من إصابة عضلية.

وامتدح توخيل معايير الجودة المرتفعة لدى سيتي بقيادة غوارديولا الذي واجهه من قبل حين كان يقود ماينتز في الدوري

الألماني بينما كان غوارديولا يدرب بايرن ميونيخ، لكنه شدد على أن تشيلسي يتمتع بكفاءة توازي حامل اللقب.

وواصل "أكن احتراماً شديداً لبيب وأنا من أكبر المعجبين ببصماته منذ اليوم الأول بمسيرته التدريبية وبما حققه في برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، لعبت هذه الفرق بمستويات مرتفعة لسنوات وإذا تركت مساحات مفتوحة ستتركها لثانية فقط لذا أقول إننا يجب أن نلعب بأفضل أداء ممكن".