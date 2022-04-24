توخل يكشف عن رحيل روديغر عن تشيلسي نهاية الموسم

تعرضت محاولات تشيلسي للإبقاء على خدمات روديغر لانتكاسة بسبب عقوبات الحكومة البريطانية على المالك الروسي رومان أبراموفيتش لغزو بلاده أوكرانيا، والتي تضمنت قاعدة تنص على حرمان اللاعبين الحاليين من التوقيع على عقود جديدة.

وأشارت بعض التقارير إلى أن البلوز قدم عرضًا لروديغر قبل العقوبات، ولكن لم يتم وضع اللمسات الأخيرة عليه بعد طلب للحصول على رسوم ضخمة للتوقيع وللوكيل.

قال توخل بعد الفوز على وست هام يونايتد الذي غاب عنه المدافع بسبب الإصابة وتابعه من المدرجات "توني حديث الإعلام. يريد أن يترك النادي. أبلغني ذلك في حديث خاص".

وأضاف "قدمنا كل شيء، أنا والنادي ولكن لم نتمكن من الكفاح بعد الآن بسبب الواقع. من دون العقوبات، بإمكاننا أقله أن نستمر في الكفاح ولكن ما بيدنا حيلة. إنه قراره".

