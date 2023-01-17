توجيه تهمة لمشجع بعد اعتدائه على حارس مرمى آرسنال رامسدايل

واتهم جوزيف واتس، 35 عامًا، بالاعتداء بالضرب، والذهاب إلى منطقة مجاورة لمنطقة اللعب وإلقاء مقذوفة على الملعب عقب فوز آرسنال متصدر ترتيب الـ"بريميرليغ" بنتيجة 2-صفر.

واتُهم واتس، من هاكني شمال لندن، الثلاثاء، ومن المقرر أن يمثل أمام محكمة هايبوري الابتدائية في 17 شباط/فبراير.

وعقب حادثة الأحد، أدان الاتحاد الإنكليزي "بشدة" الحادث، بينما أصر توتنهام على أن "العنف بأي شكل من الأشكال لا مكان له في كرة القدم".

بفوزه في المباراة، وسّع آرسنال صدارته للترتيب العام إلى ثماني نقاط على حساب مانشستر سيتي حامل اللقب وثاني الترتيب.