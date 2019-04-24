وقال بيان صادر عن الاتحاد "وُجهت تهمة سوء السلوك إلى ماوريتسيو ساري لما بدر له من تصرف في الدقيقة 94 الإثنين خلال مباراة تشيلسي وبيرنلي".

أضاف "أمام مدرب تشيلسي حتى يوم الجمعة (الساعة 17:00 ت غ) للرد على هذه التهمة".

وكان ساري (60 عامًا) قد طرد من أرض الملعب بعدما غادر المنطقة المخصصة له على دكة بدلاء فريقه، واقترب من منطقة على المستطيل الأخضر كانت تشهد إشكالاً وتدافعًا بين لاعبي الفريقين.

واعتبر زولا، أحد مساعدي ساري والنجم السابق للفريق اللندني، أن طرد مواطنه لم يكن عادلاً لأنه "خرج من منطقته ليطلب من اللاعبين أن يواصلوا المباراة (بدلاً من الاحتكاك مع الخصوم). أساء (الحكم) كيفن فريند فهم ما كان يقوم به. أنا غير راض بذلك، وهو غير راض بذلك".

وأتى طرد ساري قبيل نهاية مباراة رفعت نتيجتها من منسوب الضغوط عليه وعلى فريقه في الصراع على احتلال مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، علماً بأن مواطنه أنطونيو كونتي الذي قاد الفريق إلى لقب الدوري الممتاز عام 2017، طرد بنهاية الموسم التالي بعد فشل الفريق في انتزاع أحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

ويحتل تشيلسي حالياً المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة إلى المسابقة القارية العريقة، لكنه فقد نقطتين ثمينتين بتعادله مع ضيفه بيرنلي. ويتقدم تشيلسي على غريمه اللندني أرسنال بنقطة واحدة، لكن الأخير يستطيع استعادة المركز الرابع بحال تحقيق نتيجة إيجابية مع مضيفه ولفرهامبتون الأربعاء في مباراة مؤجلة من مرحلة سابقة.

ولدى تشيلسي وساري فرصة أخرى للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، وذلك بحال إحراز لقب مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، والتي بلغ فيها الدور نصف النهائي لملاقاة آينتراخت فرانكفورت الألماني.

