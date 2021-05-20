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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

توجيه تهمة سوء السلوك لتشيلسي وليستر سيتي !

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وجّه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تهمة سوء السلوك لكل من تشيلسي وليستر سيتي عقب المشاجرة الجماعية التي حدثت بين لاعبي الفريقين في المباراة التي جمعتهما الثلاثاء الماضي وأمهلهما حتى الـ25 من مايو الجاري لتوضيح الملابسات.

Reuters


وقال الاتحاد في بيان رسمي إن تشيلسي وليستر قاما بخرق إحدى قواعد السلوك خلال مباراة الفريقين في الدوري يوم الثلاثاء الماضي.

وأضاف الاتحاد الإنكليزي أن الناديين فشلا في التأكد من أن لاعبيهما ومسؤوليهما قد تصرفوا بطريقة منظمة أو امتنعوا عن السلوك الاستفزازي في الدقيقة الثالثة والتسعين من المواجهة.

وقد أمهل الاتحاد كلاً من تشيلسي وليستر سيتي حتى الخامس والعشرين من مايو الجاري لتقديم توضيحات حول ملابسات المشاجرة.

وكانت المباراة ذات أهمية كبيرة للفريقين اللذين يبحثان عن انتزاع التأهل إلى النسخة المقبلة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

يذكر أنّ تشيلسي هزم ضيفه ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف في إطار المرحلة السابعة الثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي ليستر سيتي
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