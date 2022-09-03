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الدوري الإنكليزي الممتاز

توتنهام يهزم فولهام ويحافظ على سجله خالياً من الهزائم

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حافظ توتنهام على سجله خالياً من الهزائم بتحقيقه فوز صعب على فولهام 2-1، في شمال لندن ضمن المرحلة السادسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

AFP

وانتظر توتنهام الذي عزز صفوفه بأكثر من صفقة رابحة هذا الموسم أبرزهم المهاجم البرازيلي الدولي ريشارليسون حتى قبل 5 دقائق من نهاية الشوط الأول ليفتتح له لاعب الوسط الدنماركي إميل هيوبرغ التسجيل. 

وأضاف هدافه هاري كاين الثاني قبل النهاية بربع ساعة من مسافة قريبة (75)، لكن فولهام رد بواسطة هدافه الصربي ألكسندر متروفيتش بكرة لولبية بعد أن تلاعب بالمدافع الأرجنتيني كريستيان روميرو وصوب الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى توتنهام (83).

عاش أنصار توتنهام اوقاتا عصيبة أواخر المباراة بعد أن رمى فولهام بكل ثقله لإدراك التعادل، ونجح ريشارليسون في تسجيل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو "في آيه آر" بداعي التسلل.
 

الدوري الإنكليزي الممتاز فولهام توتنهام
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