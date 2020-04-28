توتنهام يعلن عودة محدودة إلى التدريبات

وقال النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم إن اللاعبين يحترمون قواعد التباعد الاجتماعي مع محاولتهم الحفاظ على لياقتهم.

وقال توتنهام إن عددا محدوداً من لاعبيه سيشاركون في كل حصة مران في ملعب التدريب الخاص بالنادي ولن يسمح لأي لاعب بدخول أي مبنى في الموقع.

وقال النادي بموقعه على الانترنت "اعتباراً من الغد سيخصص النادي عدداً محدوداً من الملاعب في مركز التدريب للاعبي الفريق الأول لإجراء تدريبات ركض فردية وفقا لضوابط صارمة.

"لن يُسمح لأكثر من لاعب في المرة الواحدة بممارسة التمارين الرياضية على أرض الملعب مع السماح لعدد محدود فقط من الفريق بالقدوم إلى مركز التدريب كل يوم، سيتوجه كل لاعب إلى ملعب التدريب بشكل مستقل وسيصل مرتدياً

ملابس التدريب على أن يعود فورا إلى منزله بعد نهاية حصة المران مباشرة".

وكان توتنهام يحتل المركز الثامن في الدوري الممتاز عندما تم تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب الوباء.

