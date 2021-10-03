توتنهام يعدل مساره ويتجاوز آستون فيلا

وسجل للفائز الدانماركي بيير اميل هوبيرغ 27، و لاعب آستون فيلا ماثيو تارغيت 71 بالخطأ في مرمى فريقه، بينما وقع على هدف الخاسر الوحيد أولي واتكينز 67.

وصار رصيد توتنهام 12 نقطة في المركز السابع، بينما تجمد رصيد آستون فيلا عند النقطة 10 في المركز التاسع.

وفي مباراة أخرى، فرّط ليستر سيتي بفوز مهم على مضيفه كريستال بالاس، بعدما كان متقدماً بهدفين نظيفين، وتعادل معه 2-2.

وكانت بداية ليستر قوية بافتتاح التسجيل في الدقيقة 31 عن طريق النيجيري كيليتشي إيهياناتشو، قبل أن يعزز جيمي فاردي النتيجة (37).

لكن سرعان ما انتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني، وسجلوا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 61 عن طريق ميكايل أوليز، وإدركوا التعادل بهدف الغاني جيفري شلوب (72).

وبالتالي، بات رصيد ليستر ثماني نقاط في المركز الثالث عشر، أما كريستال بالاس فبات في المركز الرابع عشر مع سبع نقاط.

وخسر وست هام (1-2) أمام ضيفه برينتفورد الذي خطف الفوز في الأنفاس الأخيرة من المباراة.

