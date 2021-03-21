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توتنهام يصالح جماهيره بفوز ثمين على أستون فيلا

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صالح توتنهام جماهيره عقب إنعاش آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه الثمين على أستون فيلا.

AFP

ردّ توتنهام القليل من اعتباره بفوزه على مضيفه أستون فيلا 2-0 يوم الأحد في مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة من مسابقة الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وصُدِم عشاق توتنهام ليلة الخميس إثر الخروج المفاجئ من ثمن نهائي الدوري الأوروبي على خلفية الخسارة بثلاثية نظيفة أمام دينامو زغرب الكرواتي بعد التمديد (الوقت الأصلي 2-0) ليهدر توتنهام فوزه على أرضه ذهاباً 2-0.

وافتتح البرازيلي كارلوس فينيسيوس التسجيل لصالح توتنهام (29) قبل أن يضيف هداف الفريق هاري كين هدف تأمين الفوز من ركلة جزاء (68).

ورفع توتنهام رصيده إلى 48 نقطة ليصعد للمركز السادس مؤقتاً ويذلل الفارق مع تشيلسي الرابع إلى ثلاث نقاط فقط، فيما تجمد رصيد أستون فيلا عند 41 نقطة في المركز العاشر مؤقتاً.


 

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