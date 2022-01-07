توتنهام يخسر خدمات سون قبل شهر حاسم

وتعرّض سون للإصابة في المباراة ضد الجار تشيلسي في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة (صفر-2) الأربعاء، ومن المتوقع أن يغيب عن الملاعب حتى نافذة المباريات الدولية أواخر الشهر الحالي بحسب كونتي.

وقال كونتي الجمعة "كان موقفًا غريبًا أمام تشيلسي، حيث أجريت تغييرين، بإخراج سون والبرازيلي لوكاس مورا، لكن لم يكن ذلك بسبب إصابتهما، بل كان الأمر يتعلق فقط بإراحتهما قليلاً".

وأضاف "في اليوم التالي كان (سون) يعاني من ألم عضلي في إحدى ساقيه".

وأوضح كونتي أنه سيغيب عن مباراة الإياب في كأس الرابطة، وثلاث مباريات في الدوري: ضد أرسنال، وضد ليستر سيتي، والدربي الآخر ضد تشيلسي، وهي مباريات حاسمة لتوتنهام سادس الدوري برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف أرسنال الرابع، لكنه لعب مباراتين أقل بسبب كثرة الحالات الإيجابية لـ"كوفيد-19" في صفوفه.

ويعتبر سون هداف توتنهام هذا الموسم (8 أهداف).

من جهة أخرى، أعاد كونتي فتح الباب أمام العودة إلى صفوف الفريق للاعب الوسط الدولي الدنماركي كريستيان إريكسن، ضحية نوبة قلبية خلال كأس أوروبا 2020 الصيف الماضي والذي أنهى عقده مع إنتر ميلان الإيطالي مؤخراً.

وقال المدرب الإيطالي الذي ضمّ إريكسن إلى صفوف إنتر ميلان عام 2020 عندما كان مدرباً له: "رؤيته قادرًا على لعب كرة القدم مرة أخرى هي أخبار رائعة. أعتقد أنه بالنسبة لكريستيان، فإن الباب سيكون مفتوحًا دائمًا".





