توتنهام يخسر جهود ديلي آلي لمدة طويلة

وسجل ديلي آلي هدف التعادل في الشوط الثاني في فوز فريقه 2-1 على ملعب فولهام لكنه خرج بعد تعرضه لإصابة في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويمثل غياب آلي ضربة جديدة لجهود توتنهام الذي يسعى لانهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة مباشرة لدوري أبطال أوروبا.

وقال النادي في بيان على الإنترنت "سيمضي ديلي آلي مرحلة التأهيل تحت إشراف الفريق الطبي للنادي ومن المتوقع أن يعود للتدريبات مطلع مارس المقبل".

ويحتل توتنهام المركز الثالث في الدوري. ولحقت بمهاجمه الفذ هاري كين إصابة في الكاحل أبعدته عن الملاعب بينما يغيب عن الفريق لاعب آخر هو سون هيونغ مين الذي يخوض مع منتخب بلاده كوريا الجنوبية مباريات كأس آسيا التي تقام حالياً في الإمارات.

كما يغيب عن تشكيلة توتنهام لاعب الوسط الفرنسي موسى سيسوكو بسبب إصابة في عضلات الفخذ ومن غير المرجح أن يتمكن من اللحاق بإياب نصف نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية على ملعب تشيلسي بعد غد الخميس.

وكان توتنهام فاز 1-صفر في مباراة الذهاب.