توتنهام يحقق فوزه الثالث توالياً

وجاء هدف المباراة الوحيد من توسين ارادابيويو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 بعد لعبة مشتركة بين الكوري الجنوبي هيونغ مين سون وديلي آلي.

وسجل فولهام هدفا بواسطة جوش مايا مطلع الشوط الثاني لم يحتسبه الحكم بسبب لمسة يد.

وكان فولهام الطرف الأفضل في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى توتنهام رغم محاولاته المتكررة، في وقت تصدى حارس مرمى أصحاب الأرض الفرنسي الفونس اريولا لمحاولة رائعة لهداف توتنهام هاري كاين مانعا إياه من تسجيل هدفه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم (83).

وللمرة الأولى هذا الموسم، شهدت المباراة مشاركة رباعي خط المقدمة سويا إذ لعب الويلزي غاريث بايل بجانب كاين وسون وآلي.