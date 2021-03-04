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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

توتنهام يحقق فوزه الثالث توالياً

تابع توتنهام صحوته في الآونة الأخيرة وحقق فوزه الثالث تواليا إثر تغلبه على جاره ومضيفه فولهام بهدف وحيد.

AFP

وجاء هدف المباراة الوحيد من توسين ارادابيويو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 19 بعد لعبة مشتركة بين الكوري الجنوبي هيونغ مين سون وديلي آلي.

وسجل فولهام هدفا بواسطة جوش مايا مطلع الشوط الثاني لم يحتسبه الحكم بسبب لمسة يد.

وكان فولهام الطرف الأفضل في الشوط الثاني لكنه لم ينجح في الوصول إلى مرمى توتنهام رغم محاولاته المتكررة، في وقت تصدى حارس مرمى أصحاب الأرض الفرنسي الفونس اريولا لمحاولة رائعة لهداف توتنهام هاري كاين مانعا إياه من تسجيل هدفه الخامس عشر في الدوري هذا الموسم (83).

وللمرة الأولى هذا الموسم، شهدت المباراة مشاركة رباعي خط المقدمة سويا إذ لعب الويلزي غاريث بايل بجانب كاين وسون وآلي.                                                     

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