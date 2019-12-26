توتنهام يحقق فوزاًَ معقداً على برايتون بفضل كاين وآلي

وسجل الثنائي هدفي الفريق اللندني في الشوط الثاني (53 و72)، بعدما كان آدم ويبستر قد افتتح التسجيل في الشوط الأول (37).

وهو الفوز الخامس لتوتنهام في سبع مباريات في مختلف المسابقات بإشراف مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي تولى منصبه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلفا للأرجنتيني المقال ماوريسيو بوكيتينيو.

وأنقذ كاين وآلي فريقهما من خسارة ثانية تواليا في الدوري بعد السقوط بثنائية نظيفة أمام تشلسي، وأتاحا لنادي شمال لندن رفع رصيده إلى 29 نقطة في المركز الخامس موقتا بانتظار استكمال مباريات المرحلة اليوم، فيما تجمد رصيد برايتون عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى رغم البداية الجيدة لتوتنهام، تمكن برايتون من فرض أسلوبه على الشوط الأول، وقاده بالطريقة التي تلائمه، مستفيدا من غياب مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين الموقوف ثلاث مباريات بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة في المباراة ضد تشلسي الأحد الماضي، بعد "تدخل عنيف" على مدافع الأخير الألماني أنطونيو روديغر.

ورفض الاتحاد الإنكليزي استئناف الذي تقدم به "سبيرز"، ما سيؤدي لغياب الدولي الكوري أيضا عن مباراتي المضيف نوريتش سيتي السبت المقبل، والضيف ساوثمبتون الأربعاء المقبل.

وفي مباراة اليوم، هز توتنهام الشباك في الدقيقة 24 عبر كاين، قبل أن يلغي الحكم الهدف المحتسب بعد العودة الى تقنية المساعدة بالفيديو "VAR" التي أظهرت أنّ قائد منتخب إنكلترا كان متسللاً بمسافة تكاد لا تُذكر.

وحاول كاين مجدداً هز الشباك بركلة حرة من على حدود المنطقة، أبعدها حائط الصد (31).

وافتتح الضيوف التسجيل بعد ست دقائق، إثر ركلة حرة نفذها الألماني باسكال غروس من الجهة اليمنى، ارتقى لها ويبستر وحولها برأسه في الزاوية اليسرى بعيدا عن متناول الحارس الأرجنتيني باولو غازانيغا قبل أن يوقف الأخير رأسية خطرة لبرايتون عبر البرازيلي برناردو (41).

وكاد الفرنسي موسى سيسوكو أن يعيد الأمور الى المربع الأول، لكن الإيرلندي شاين دوفي قطع كرته المتجهة الى المرمى (43).

وضغط لاعبو توتنهام منذ بداية الشوط الثاني، وانتظروا ثماني دقائق فقط لتحقيق التعادل، بمحاولة بدأها البرازيلي لوكاس مورا بمجهود فردي، طالت خلاله الكرة لتصل الى كاين الذي سددها قوية، ارتدت من الحارس ماثيو راين وعادت الى الدولي الإنكليزي الذي أودعها داخل الشباك.

وأنقذ غازانيغا مرماه بعدما أبطل مفعول تسديدة غروس من ركلة حرة مباشرة (67).

وجاء الفرج بالنسبة الى توتنهام عندما مرّر البديل الدنماركي كريستيان إريكسن الكرة أمامية إلى الإيفواري سيرج أورييه، فمهّدها لديلي آلي الذي سددها في زاوية مستحيلة على الحارس راين (72).

وكان غروس مرة أخرى في مواجهة مباشرة مع غازانيغا، لكن الأرجنتيني أمسك بالكرة على دفعتين (82)، قبل أن تتاح لآلي محاولة لمضاعفة النتيجة في الدقيقة الأخيرة بعد انفراده، لكن الحارس الأسترالي تمكن من إبعاد الكرة بصعوبة.

وتستكمل مباريات المرحلة اليوم بلقاءات كريستال بالاس ووست هام، إيفرتون وبيرنلي، شيفيلد يونايتد وواتفورد، بورنموث وأرسنال، تشلسي وساوثمبتون، أستون فيلا ونوريتش، مانشستر يونايتد ونيوكاسل، وقمة المرحلة بين ليفربول المتصدر وليستر سيتي الثاني.

وتختتم الجمعة بمباراة ولفرهامبتون ومانشستر سيتي.