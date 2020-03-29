توتنهام يجيز لسون وبيرغفاين العودة الى بلديهما

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الأحد أنه أجاز لكل من الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين والهولندي ستيفن بيرغفاين العودة الى بلده لأسباب شخصية، في ظل توقف الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأفاد النادي في بيان انه "سمح لكل من سون هيونغ-مين وستيفن بيرغفاين بالعودة الى بلديهما"، موضحا ان سون "سافر الى كوريا الجنوبية لأسباب شخصية، بينما غادر ستيفن الى هولندا قبل الولادة المرتقبة لطفله".

وأكد النادي اللندني الذي يدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، ان اللاعبين سيتابعان خوض برامج التدريب الخاصة بهما خلال فترة غيابهما.

وكان سون (27 عاما) يتعافى من إصابة بالغة في الذراع اليمنى تعرض لها خلال مباراة ضد أستون فيلا (3-2) ضمن الدوري الممتاز في 16 شباط/فبراير، ورجح مدربه مورينيو في الشهر ذاته أن موسمه قد انتهى.

وخضع اللاعب الدولي الى عملية جراحية في بلاده، وعاد الى إنكلترا أواخر شباط/فبراير حيث أمضى أسبوعين في العزل المنزلي ضمن إجراءات الوقاية من "كوفيد-19". وبحسب التقارير الصحافية، وصل سون الأحد الى بلاده مع أفراد من عائلته، حيث سيبقى أيضا لفترة أسبوعين في العزل بسبب الإجراءات المعتمدة حاليا في كوريا الجنوبية.

وفرض فيروس كورونا المستجد شللا شبه كامل في مختلف المنافسات الرياضية حول العالم. وتوقفت عجلة الدوري الممتاز عن الدوران منذ منتصف آذار/مارس تقريبا، وحتى موعد أولي هو 30 نيسان/أبريل.

ومن المقرر ان تعقد الهيئات الكروية الإنكليزية اجتماعا الأسبوع المقبل، وسط تقارير عن احتمال تمديد فترة التوقف في ظل عدم اليقين المحيط بتطور الوضع الصحي الناتج عن "كوفيد-19" حول العالم.

ودفع الفيروس الى وقف عجلة كرة القدم والرياضة عموما في ظل قيود واسعة فرضت على حركة التنقل والسفر في دول العالم للحد من تفشيه. وتسبب الفيروس حتى صباح الأحد بأكثر من 31 ألف وفاة معلنة عالميا.

