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الدوري الإنكليزي الممتاز

توتنهام يجدد عقد حارسه لوريس

أعلن توتنهام الإنكليزي في موقعه الرسمي على الإنترنت عن تجديد عقد حارسه الفرنسي هوغو لوريس حتى 2024.

Reuters

وأنهى توتنهام الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل الحارس الفرنسي المميز والذي انضم إلى توتنهام في 2012.

ويتطلع صاحب الـ35 عاماً لمواصلة تألقه في الدوري الممتاز وفرض نفسه كحارس أساسي لفريقه الذي ينافس لحجز مقعد مؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

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