توتنهام يتعاقد مع الهولندي برغوين

وأصدر النادي اللندني بياناً أكد فيه أن "ستيفن وقع عقداً مع النادي يمتد حتى عام 2025 وسيرتدي القميص رقم 23".

وكان توتنهام خسر جهود هدافه هاري كاين لاصابة بتمزق في عضلة الساق الخلفية ما استدعى خضوعه لعملية جراحية سيغيب على إثرها حتى نيسان/ابريل، كما رحل عنه صانع العابه الدنماركي كريستيان إريكسن إلى إنتر ميلان الايطالي.

وضم توتنهام خلال فترة الانتقالات الشتوية لاعب الوسط البرتغالي جدسون فرنانديس على سبيل الاعارة، في حين حول عقد اعارة الارجنتيني جيوفاني لو سلسو من بيتيس إشبيلية الإسباني إلى عقد دائم.







