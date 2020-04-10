توتنهام يؤكد أنّ هدافه التاريخي ليس مصاباً بكورونا

وأورد النادي اللندني في بيان "طلبت منا عائلة جيمي ان ننقل شكرها لكل التمنيات بالسلامة والرسائل الإيجابية التي تلقتها منذ إدخال هدافنا القياسي المستشفى الثلاثاء".

وأضاف ان العائلة "أكدت لنا ان فحص +كوفيد-19+ الذي خضع له جيمي لم تكن نتيجته إيجابية، وهو لم يتعرض لجلطة (دماغية) ثانية، لكنه لا يزال في المستشفى حيث يخضع للرقابة والعلاج".

وكان النادي اللندني قد أعلن الثلاثاء إدخال مهاجمه السابق، المستشفى، من دون ان يحدد أسبابا مباشرة لذلك.

وسجل غريفز (80 عاما) الذي تعرض في العام 2015 لجلطة دماغية أقعدته على الكرسي المتحرك، 357 هدفا بين عامي 1957 و1972 في دوري الدرجة الأولى الإنكليزي، وهو رقم قياسي، كما أنه لا يزال أفضل هداف في تاريخ توتنهام برصيد 266 هدفا في مختلف المسابقات.

وساهم غريفز في تتويج المنتخب الإنكليزي بلقب كأس العالم عام 1966 حيث لعب أساسيا في دور المجموعات قبل أن تحرمه الإصابة من مواصلة مشواره في التشكيلة الأساسية. وهو سجل 44 هدفا في 57 مباراة دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة".

وقاد غريفز توتنهام إلى التتويج بلقب كأس الكؤوس الأوروبية عام 1963، وكأس الاتحاد الإنكليزي عامي 1962 و1967، علما بأنه دافع قبله عن ألوان تشلسي وميلان الإيطالي.

وبقي غريفز الهداف التاريخي في البطولات الخمس الكبرى لفترة طويلة قبل أن يتخطاه البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.