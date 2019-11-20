توتنهام ثالث محطة تدريبية لمورينيو في انكلترا

وأكد توتنهام في بيان تعاقده الأربعاء مع مورينيو بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2023-2024.

وقال رئيس النادي دانيال ليفي "جوزيه هو أحد أكثر المدربين تحقيقاً للنجاحات في كرة القدم بعد احرازه 25 لقباً كبيراً خلال مسيرته".

وأضاف "لقد فاز بالألقاب مع جميع الأندية التي أشرف على تدريبها. نعتقد بأنه سيجلب الحيوية ويعيد الثقة بالنفس إلى اللاعبين".

ولم يشرف مورينيو (56 عاماً) على أي فريق منذ اقالته من تدريب مانشستر يونايتد في 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وبات توتنهام ثالث فريق إنكليزي يشرف عليه مورينيو بعد تشيلسي ومانشستر يونايتد .

كما سبق لجوزيه له تدريب بورتو البرتغالي وانترميلان وريال مدريد الاسباني.

وسيخوض توتنهام أول مباراة رسمية باشراف مورينيو السبت ضد جاره وست هام في الدوري المحلي.

ويأتي تعيين مورينيو بعد أقل من 24 ساعة على إقالة بوتشيتينو الذي استلم تدريب توتنهام عام 2014 قادماً من ساوثهامبتون.

لم يحرز توتنهام أي لقب باشراف الأرجنتيني لكنه بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الفائت وخسر أمام مواطنه ليفربول صفر-2.

لكن بوتشيتينو نجح في احداث نقلة نوعية في صفوف توتنهام حيث بات الفريق ينافس بقوة على اللقب وشارك بشكل مستمر في دوري أبطال أوروبا في السنوات الأخيرة لا سيما أن النادي لم يكن يملك ميزانية ضخمة مقارنة مع كبار الدوري الانكليزي، كما اضطر الفريق إلى خوض موسم بأكمله على ملعب ويمبلي عندما كان يشيد ملعبه الجديد الذي يتسع لـ62 الف متفرج وافتتحه في نيسان/أبريل الماضي.

وسارع مهاجم توتنهام ومنتخب انكلترا ديلي آلي إلى شكر بوتشيتينو بقوله على حسابه على تويتر "لا يمكنني أن أشكر هذا الشخص كفاية. لقد علمني الكثير وأنا ممتن جداً لكل ما قام به من أجلي. حظاً سعيداً وأمل رؤيتك مجدداً يا صديقي".

وكان لسان حال قائد الفريق وهدافه هاري كاين مماثلاً بقوله: "سأبقى ممتناً لك مدى الحياة لأنك ساعدتني على تحقيق أحلامي. لقد عشنا خمس سنوات ونصف رائعة لن أنساها اطلاقا".

واعتبر قائد توتنهام السابق غاري مابوت أن خطوة إقالة بوتشيتينو كان لا بد منها بقوله "اعتقد بأن الجميع في النادي سيستمر في ابداء التعاطف مع ماوريتسيو لكن كان يتعين على مجلس الادارة رؤية كيف تسير الأمور واتخاذ القرار".

في المقابل، لم تلق اقالة بوتشيتينو من منصبه رضا رابطة جماهير توتنهام وانتقدت سياسة رئيس النادي التي اوصلت النادي الى ما هو عليه حالياً وقال في بيان رسمي "هل المدرب وحده المسؤول؟ ما مدى مسؤولية مجلس إدارة النادي في ما يتعلق بأجور اللاعبين والانتقالات وعدم رضا اللاعبين".

وأضاف البيان "لقد عشنا مع بوتشيتينو أفضل أوقاتنا كمشجعين، لقد جعل توتنهام قوة يخشىها الجميع ونسج علاقة قوية مع أنصار الفريق. لن ننسى ابداً السعادة التي جلبها لنا".