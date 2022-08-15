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الدوري الإنكليزي الممتاز

تن هاغ يلغي يوم الراحة للاعبي مانشستر يونايتد

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ألغى إيريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد يوم الراحة الذي كان مخصصا للاعبي الفريق.

AFP

وجاء قرار المدرب الهولندي عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها مان يونايتد في ميدان برينتفورد بأربعة أهداف من دون رد، حيث طلب من اللاعبين القيام بعمل إضافي لمحاولة إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح بأسرع وقت ممكن.

وكشفت مصادر أن المدرب طلب من مختصي اللياقة البدنية القيام بعمل أكبر من اللاعبين وأجبر تن هاغ اللاعبين على الركض لمسافة تفوق ثلاثة عشر كيلو متر في طقس حار للغاية، بعد أن أظهرت الاحصاءات ضعف تحركات اللاعبين خلال المباراتين الأوليين في الموسم، إضافة إلى قطع الفريق لمسافة أقل من لاعبي برينتفورد خلال المباراة الأخيرة.
 

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