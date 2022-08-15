تن هاغ يلغي يوم الراحة للاعبي مانشستر يونايتد

وجاء قرار المدرب الهولندي عقب الهزيمة الثقيلة التي تلقاها مان يونايتد في ميدان برينتفورد بأربعة أهداف من دون رد، حيث طلب من اللاعبين القيام بعمل إضافي لمحاولة إعادة الفريق إلى الطريق الصحيح بأسرع وقت ممكن.

وكشفت مصادر أن المدرب طلب من مختصي اللياقة البدنية القيام بعمل أكبر من اللاعبين وأجبر تن هاغ اللاعبين على الركض لمسافة تفوق ثلاثة عشر كيلو متر في طقس حار للغاية، بعد أن أظهرت الاحصاءات ضعف تحركات اللاعبين خلال المباراتين الأوليين في الموسم، إضافة إلى قطع الفريق لمسافة أقل من لاعبي برينتفورد خلال المباراة الأخيرة.

