تن هاغ يتفهم رد فعل رونالدو بعد استبداله

وخاض رونالدو الأحد مباراته الأولى كأساسي منذ الهزيمة المذلة أمام برنتفورد صفر-4 في آب/أغسطس، لكن تن هاغ أخرجه قبل 18 دقيقة على النهاية ضمن مسعاه لمحاولة الوصول إلى شباك نيوكاسل.

وبدا البرتغالي الفائز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم خمس مرات مستاءَ تماماً لحظة خروجه من الملعب، لكن: "أعتقد أن أي لاعب لن يكون سعيداً بالخروج من الملعب، خصوصاً رونالدو"، وفق ما أفاد تن هاغ عشية المواجهة الصعبة جداً ضد توتنهام في "أولد ترافورد".

ورأى المدرب الجديد لفريق "الشياطين الحمر" أنه "طالما أنها (ردة الفعل) بطريقة طبيعية هادئة، فلا مشكلة في ذلك. بالطبع هو مقتنع بأنه يجب أن يستمر في اللعب وأن يسجل هدفاً. لهذا السبب هو جيد الى هذه الدرجة".

قرار مثير للجدل

وشكك بعض مشجعي يونايتد في قرار استبدال رونالدو، لاسيما بعدما أهدر بديله ماركوس راشفورد فرصة واضحة من رأسية كانت ستمنح فريقه الفوز في الوقت بدل الضائع.

لكن تن هاغ يعتقد أن فريقه لم يكن مضطراً للانتظار حتى الوقت بدل الضائع لمحاولة التسجيل، بل حرم بحسبه من هدف لرونالدو في الدقائق الأولى من الشوط الثاني.

واعتبر رونالدو أنه لم يخطئ وكان يحق له أن يلعب الكرة في الشباك بعدما حركها السويسري فابيان شار باتجاه حارسه نيك بوب الذي لم يحرك ساكناً، فتقدم البرتغالي وخطفها من أمامه ثم سدد في المرمى الخالي.

لكن الحكم كريغ باوسون كان رافعاً يده للإشارة الى ركلة حرة غير مباشرة، منتظراً أن ينفذها الحارس بوب.

وفتح الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم تحقيقاً بحق عدد من لاعبي يونايتد الذين أحاطوا بباوسون اعتراضاً منهم على إلغائه الهدف، فيما نال رونالدو بطاقة صفراء.

ورأى تن هاغ أن لاعبيه لم يُعَنِفوا الحكم، موضحاً: "يجب القول إني لا أعتقد أنها كانت الاعتراضات قوية جداً. لم تكن عدوانية حقاً لكني لا أعرف ما يحدث بالضبط على أرض الملعب لأني كنت بعيداً جداً".

وتابع "لقد شاهدت ما حصل مرة أخرى على الفيديو. كانت هناك لمسة من لاعب نيوكاسل (شار الذي حرك الكرة باتجاه حارسه). كان ذلك واضحاً تماماً وذهبوا (لاعبو يونايتد) إلى الحكم ليستفسروا".

ومن المتوقع أن يبدأ رونالدو مباراة الأربعاء أساسياً أيضاً، لاسيما أن الفرنسي أنتوني مارسيال ليس جاهزاً للعودة الى الفريق الذي من المرجح أن يستعيد الدنماركي كريستيان إريكسن للمشاركة ضد فريقه السابق.

