تن هاغ يؤكد رفض رونالدو اللعب كبديل أمام توتنهام

ولم يلعب رونالدو في فوز فريقه على ملعبه 2-صفر يوم الأربعاء، وسار نحو النفق المؤدي لغرف الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة، بعدما تركه تن هاج على مقاعد البدلاء.

وسيكون المهاجم البرتغالي خارج قائمة الفريق التي ستواجه تشلسي اللندني يوم السبت.

ورداً على سؤال اليوم الجمعة حول رفض اللاعب البالغ عمره 37 عاماً اللعب ضد توتنهام قال تن هاج "نعم .. رفض اللعب.

وأضاف المدرب الهولندي "أنا المدرب، وأنا المسؤول عن الثقافة هنا ويتعين علي وضع المعايير والقواعد وأن أدير الدفة. لدينا قيم ومعايير في الفريق وأنا المسؤول عن ذلك".

وتابع "سيكون هناك وقت للتفكير بالنسبة له، وأيضا بالنسبة لكل شخص خر. كرة القدم هي رياضة جماعية، وعليك الوفاء بمعايير معينة ويتعين علي العمل على تنفيذ ذلك".

