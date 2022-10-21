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الدوري الإنكليزي الممتاز

تن هاغ يؤكد رفض رونالدو اللعب كبديل أمام توتنهام

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أكد إريك تن هاج مدرب مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم أن البرتغالي كريستيانو رونالدو رفض اللعب كبديل ضد توتنهام هوتسبير الأربعاء الماضي وأنه الآن يتدرب بشكل منفرد بعيداً عن تشكيلة الفريق الأول.

AFP

ولم يلعب رونالدو في فوز فريقه على ملعبه 2-صفر يوم الأربعاء، وسار نحو النفق المؤدي لغرف الملابس قبل دقائق من نهاية المباراة، بعدما تركه تن هاج على مقاعد البدلاء.

وسيكون المهاجم البرتغالي خارج قائمة الفريق التي ستواجه تشلسي اللندني يوم السبت.

ورداً على سؤال اليوم الجمعة حول رفض اللاعب البالغ عمره 37 عاماً اللعب ضد توتنهام قال تن هاج "نعم .. رفض اللعب.

وأضاف المدرب الهولندي "أنا المدرب، وأنا المسؤول عن الثقافة هنا ويتعين علي وضع المعايير والقواعد وأن أدير الدفة. لدينا قيم ومعايير في الفريق وأنا المسؤول عن ذلك".

وتابع "سيكون هناك وقت للتفكير بالنسبة له، وأيضا بالنسبة لكل شخص خر. كرة القدم هي رياضة جماعية، وعليك الوفاء بمعايير معينة ويتعين علي العمل على تنفيذ ذلك".
 

الدوري الإنكليزي الممتاز كريستيانو رونالدو توتنهام إيريك تن هاغ
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