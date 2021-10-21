تمثال من الشمع لمحمد صلاح في متحف "مدام توسو" بلندن

وانبهر محمد صلاح بالتمثال الذي يجسد ملامحه وبنيته الجسدية خلال عرض خاص أقيم في متحف "مدام توسو" بلندن.

وعبّر نجم ليفربول عن سعادته الكبيرة بهذا التمثال قائلاً: "وكأنني أشاهد نفسي في المرآة، لقد كانت تجربة رائعة.. استمتعت حقاً بالعمل مع الفنانين من أجل انجاز هذا التمثال الشمعي".

Fresh off the pitch and red carpet ready, the King of Egypt has arrived! 👑 ⚽ pic.twitter.com/Ap6MwTGM2l — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) October 21, 2021

وأضاف محمد صلاح قائلاً: "عندما وقفت إلى جانب التمثال لم أصدق ما شاهدته.. حقاً أن تخلد بهذه الطريقة فهذا يعتبر أمراً في غاية الروعة".

يذكر أن متحف "مدام توسو" قد أعد سابقاً تماثيل لكل من البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد الإنكليزي، والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

Coming soon 👑 ⚽ pic.twitter.com/wglQTxlmYt — Madame Tussauds London (@MadameTussauds) October 20, 2021



