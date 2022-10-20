تقرير يؤكد مغادرة رونالدو ملعب أولد ترافورد وتين هاغ يعقّب على الحادثة

والتقطت الكاميرات رونالدو وهو يخرج من أرضية الملعب قبل قرابة ثلاثين ثانية من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت لصالح يونايتد 2-0 ضمن المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلى أنّ رونالدو لم يخرج من أرضية الملعب فقط وإنما غادر الملعب كاملاً.

وقال الهولندي تين هاج مدرب يونايتد: "لم أنتبه اليوم، سوف نتعامل مع ذلك غداً، أريد التركيز على هذا الفريق، كان أداءً رائعاً من جميع اللاعبين الـ11 ".

وعانى رونالدو من تجاهل تين هاغ له في عدة مناسبات سابقة، علماً أنّ المدرب الهولندي كان قد رفض مغادرة الدون في الصيف الفائت.