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الدوري الإنكليزي الممتاز

تقرير يؤكد مغادرة رونالدو ملعب أولد ترافورد وتين هاغ يعقّب على الحادثة

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كشف تقرير نشرته "ذا أتلتيك" أنّ البرتغالي كريستيانو رونالدو غادر ملعب أولد ترافورد قبل صافرة النهاية لمباراة فريقه أمام توتنهام.

Reuters

والتقطت الكاميرات رونالدو وهو يخرج من أرضية الملعب قبل قرابة ثلاثين ثانية من نهاية الوقت الأصلي للمباراة التي انتهت لصالح يونايتد 2-0 ضمن المرحلة الثانية عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وأشار التقرير إلى أنّ رونالدو لم يخرج من أرضية الملعب فقط وإنما غادر الملعب كاملاً.

وقال الهولندي تين هاج مدرب يونايتد: "لم أنتبه اليوم، سوف نتعامل مع ذلك غداً، أريد التركيز على هذا الفريق، كان أداءً رائعاً من جميع اللاعبين الـ11 ".

وعانى رونالدو من تجاهل تين هاغ له في عدة مناسبات سابقة، علماً أنّ المدرب الهولندي كان قد رفض مغادرة الدون في الصيف الفائت.

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