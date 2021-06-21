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بطولة أمم أوروبا 2020
الدوري الإنكليزي الممتاز

تقارير - مانشستر سيتي يتقدّم بعرض لضم كاين

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تقدم مانشستر سيتي بطل الدوري الإنكليزي بعرض مقداره 100 مليون جنيه استرليني (115 مليون يورو) للحصول على خدمات مهاجم توتنهام الدولي هاري كاين بحسب تقارير عدة في الصحف المحلية الاثنين.

AFP

بيد أن شبكة "سكاي سبورتس" توقعت أن يرفض رئيس نادي توتنهام دانيال ليفي العرض المقدم من مانشستر سيتي.

وكان كاين الذي لم يحرز أي لقب في مسيرته حتى الآن، أعرب عن رغبته في الرحيل عن نادي شمال لندن في نهاية الموسم لا سيما بعد فشل الفريق في التأهل الى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وعلى الرغم من تتويج كاين هدافا للدوري وأفضل ممرر فيه الموسم الفائت، فقد احتل توتنهام المركز السابع وسيغيب عن المسابقة القارية الأهم للعام الثاني تواليا.

في المقابل، توج مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنكليزي للمرة الثالثة في آخر أربعة مواسم.

ويسعى سيتي الى سد الثغرة التي سيتركها رحيل مهاجمه الأرجنتيني وهدافه التاريخي سيرخيو أغويرو المنتقل الى برشلونة.

ويشارك كاين حاليا مع منتخب بلاده في بطولة أمم أوروبا ولم يسجل أي هدف حتى الآن في مباراتيه الأولين ضد كرواتيا واسكتلندا.                                    

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