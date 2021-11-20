تقارير عن اجتماع طارئ لإدارة مانشستر يونايتد لمناقشة مستقبل سولشاير

وبات سولشاير في موقف محرج للغاية عقب تلقي الفريق لخسارة جديدة تحت إدارته وتعقد حظوظ مانشستر يونايتد للمنافسة على لقب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وكان فريق "الشياطين الحمر" مني بهزيمتين قاسيتين على أرضه في الدوري المحلي، الأولى أمام ليفربول غريمه التقليدي على زعامة الكرة الإنكليزية بخماسية نظيفة، ثم أمام جاره مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شيء، ما زاد من الخطر المحدق بمصير سولشاير.

وكان أنصار النادي الشمالي العريق يمنون النفس بأن يكون فريقهم منافساً قوياً هذا الموسم، لاسيما بعد عودة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وتعاقده مع الجناح جايدون سانشو والمدافع الفرنسي الخبير رافايل فاران بطل العالم عام 2018، لكن الفريق قدم عروضاً سيئة للغاية في الآونة الأخيرة أضاف اليها السبت الهزيمة الخامسة ما جعله يتراجع إلى المركز السابع بـ17 نقطة لصالح ولفرهامبتون الفائز على وست هام.

وطرح اسم الفرنسي زيدان أكثر من مرة ليكون بديلاً لسولشاير إلا أنّ بعض التقارير أكّدت رغبة المدرب الفرنسي في العودة لمهامه التدريبية مع بداية الموسم.