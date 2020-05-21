تقارير: تشيلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات

وخاض كانتي تدريبات اليوم الأول لفريقه الثلاثاء بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية، لكن التقارير تشير إلى أن اللاعب أبدى مخاوف من معاودة التدريبات إلى جانب زملائه، وبالتالي حصل على الضوء الأخضر من النادي والمدرب فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات الأربعاء.

وأشارت تقارير إلى أن النادي اللندني سمح لكانتي (29 عاماً) بمواصلة التمارين الفردية في منزله، من دون أن يحدد موعداً للعودة إلى التدريبات الجماعية مع زملائه.

وتعرض كانتي، أحد أفراد المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال 2018 في روسيا، إلى حالة اغماء قبل سنتين عندما سقط على الأرض خلال احدى الحصص التدريبية في مقر كوبهام الخاص بناديه، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها لم تظهر أي مشكلة في القلب.

لكن شقيقه الأكبر نياما توفي بسبب ذبحة قلبية قبل أسابيع من مونديال 2018، كما خسر والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

وكان قائد واتفورد تروي ديني رفض العودة إلى تدريبات فريقه أيضاً خشية من احتمال نقل عدوى "كوفيد-19" إلى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر والذي يعاني من صعوبة في التنفس.

وكشفت رابطة الدوري الإنكليزي الثلاثاء عن تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأندية، بعد إجراء 748 فحصًا.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنكلترا، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ منتصف آذار/مارس مع تفشي وباء "كوفيد-19". وتأمل الرابطة والأندية في التمكن من معاودة المباريات من دون جمهور اعتباراً من حزيران/يونيو المقبل.

