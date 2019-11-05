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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

تقارير تؤكد طعن توتنهام ضد بطاقة سون الحمراء

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ذكرت تقارير بريطانية أن توتنهام هوتسبير تقدم بطعن ضد البطاقة الحمراء التي نالها لاعبه سون هيونغ-مين بعدما تسبب في تعرض أندريه غوميز لاعب إيفرتون لإصابة مروعة في الكاحل خلال مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأحد.

Reuters

وتعرض غوميز لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في غوديسون بارك وفقد توازنه بعد تدخل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه الظهير الأيمن لتوتنهام.

وخضع اللاعب البرتغالي الدولي لجراحة يوم الاثنين وقال إيفرتون بعد ذلك إنه يتوقع تعافي غوميز بشكل تام.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الحمراء لسون بعد الخطأ ضد غوميز وقالت رابطة الدوري الممتاز عقب المباراة إن اللاعب الكوري الجنوبي تعرض للطرد "بسبب تعريض سلامة لاعب للخطر".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة غارديان أن توتنهام طعن لدى الاتحاد الإنكليزي وطالب بإلغاء البطاقة الحمراء.

وإذا لم يتم قبول الطعن سيغيب سون، الذي انهمرت دموعه في غرفة الملابس بعد المواجهة، في المباريات الثلاث المقبلة في الدوري الممتاز أمام شيفيلد يونايتد ووست هام وبورنموث.
 
 

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