تقارير تؤكد طعن توتنهام ضد بطاقة سون الحمراء

وتعرض غوميز لكسر وخلع في الكاحل الأيمن خلال الشوط الثاني من مباراة انتهت بالتعادل 1-1 في غوديسون بارك وفقد توازنه بعد تدخل سون ثم اصطدم باللاعب سيرج أورييه الظهير الأيمن لتوتنهام.

وخضع اللاعب البرتغالي الدولي لجراحة يوم الاثنين وقال إيفرتون بعد ذلك إنه يتوقع تعافي غوميز بشكل تام.

وأشهر الحكم مارتن أتكينسون البطاقة الحمراء لسون بعد الخطأ ضد غوميز وقالت رابطة الدوري الممتاز عقب المباراة إن اللاعب الكوري الجنوبي تعرض للطرد "بسبب تعريض سلامة لاعب للخطر".

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) وصحيفة غارديان أن توتنهام طعن لدى الاتحاد الإنكليزي وطالب بإلغاء البطاقة الحمراء.

وإذا لم يتم قبول الطعن سيغيب سون، الذي انهمرت دموعه في غرفة الملابس بعد المواجهة، في المباريات الثلاث المقبلة في الدوري الممتاز أمام شيفيلد يونايتد ووست هام وبورنموث.



