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الدوري الإنكليزي الممتاز

تقارير تؤكد تمديد ساوثامبتون لعقد مدربه

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ذكرت عدة وسائل إعلام بريطانية أنّ رالف هازنهوتل مدرب ساوثامبتون توصل لاتفاق من أجل تمديد عقده لأربع سنوات ليبقى مع النادي المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى 2024.

Reuters


وقالت سكاي سبورتس إنّ من المتوقع أن يؤكد ساوثامبتون، الذي عيّن هازنهوتل بعقد لمدة عامين ونصف العام في كانون الأول - ديسمبر 2018 بعد إقالة مارك هيوز، تجديد عقد مدربه النمساوي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.

وكان ساوثامبتون يحتل المركز 14 في الدوري قبل تسع مباريات على نهاية الموسم عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في إيقاف المسابقة.

وعادت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز إلى التدريبات بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر استئناف الموسم في 17 الشهر الحالي.

ساوثهامبتون
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