تقارير تؤكد تمديد ساوثامبتون لعقد مدربه



وقالت سكاي سبورتس إنّ من المتوقع أن يؤكد ساوثامبتون، الذي عيّن هازنهوتل بعقد لمدة عامين ونصف العام في كانون الأول - ديسمبر 2018 بعد إقالة مارك هيوز، تجديد عقد مدربه النمساوي في وقت لاحق يوم الثلاثاء.



وكان ساوثامبتون يحتل المركز 14 في الدوري قبل تسع مباريات على نهاية الموسم عندما تسببت جائحة كوفيد-19 في إيقاف المسابقة.



وعادت أندية الدوري الإنكليزي الممتاز إلى التدريبات بعد التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد ومن المنتظر استئناف الموسم في 17 الشهر الحالي.