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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

تقارير إعلامية تؤكد انتهاء الخلاف بين لوكاكو وتوخيل

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كشفت تقارير إعلامية نهاية الخلافات بين المهاجم روميلو لوكاكو ومدرب تشيلسي توماس توخيل، بعد اجتماع مطول يوم الاثنين.

AFP

وأفادت التقارير أن مستشاري لوكاكو أقنعوه بضرورة تقديم الاعتذار للمدرب الألماني، خاصة أنه أجرى الحوار الذي انتقد فيه توخيل وأبدى فيه رغبته في العودة إلى إنتر من دون الحصول على إذن من النادي اللندني.

وأوضحت مصادر أن مالك النادي رومان أبراموفيتش قدم دعمه التام لتوخيل في حال اتخاذه قراراً بمعاقبة اللاعب، لكن المدرب وافق على إعادة لوكاكو إلى صفوف الفريق، حيث انضم مباشرة إلى التدريبات عقب نهاية الاجتماع، ومن المتوقع أن يكون ضمن قائمة تشيلسي التي تواجه توتنهام مساء الأربعاء في ذهاب نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنكليزية.
 

تقارير إخبارية روميلو لوكاكو الدوري الإنكليزي الممتاز
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