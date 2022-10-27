تغريم يورغن كلوب بسبب مشادة مع الحكم المساعد في مواجهة مانشستر سيتي

ونال كلوب بطاقة حمراء بسبب الاحتجاج الشديد على الحكم المساعد لعدم احتساب مخالفة ضد الدولي المصري محمد صلاح صاحب هدف الفوز.

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان "تم تغريم يورغن كلوب 30 ألف جنيه إسترليني لخرقه لوائح الاتحاد الإنكليزي خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في 16 أكتوبر 2022".

وأضاف: "أقرّ المدرب بأن تصرّفه في الدقيقة 86 كان غير لائق لتفرض عليه لجنة تأديب مستقلة هذه العقوبة خلال جلسة استماع".

واعتذر المدرب الألماني عن تصرفه عقب المباراة وقال إنه كان يجب أن يتعامل مع الموقف بشكل مختلف.

ويستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، ليدز يونايتد صاحب المركز 18 يوم السبت.