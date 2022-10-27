English
العربية
كأس العالم FIFA قطر 2022™ - العد التنازلي
الدوري الإنكليزي الممتاز

تغريم يورغن كلوب بسبب مشادة مع الحكم المساعد في مواجهة مانشستر سيتي

من قبل

أعلن الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اليوم الخميس تغريم يورغن كلوب مدرب ليفربول 30 ألف جنيه إسترليني (34848 دولار) بسبب مشادة مع الحكم المساعد خلال الفوز (1-0) على مانشستر سيتي في الدوري الإنكليزي الممتاز في وقت سابق هذا الشهر.

Reuters

ونال كلوب بطاقة حمراء بسبب الاحتجاج الشديد على الحكم المساعد لعدم احتساب مخالفة ضد الدولي المصري محمد صلاح صاحب هدف الفوز.  

وقال الاتحاد الإنكليزي في بيان "تم تغريم يورغن كلوب 30 ألف جنيه إسترليني لخرقه لوائح الاتحاد الإنكليزي خلال مباراة ليفربول في الدوري الإنكليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي في 16 أكتوبر 2022".  

وأضاف: "أقرّ المدرب بأن تصرّفه في الدقيقة 86 كان غير لائق لتفرض عليه لجنة تأديب مستقلة هذه العقوبة خلال جلسة استماع".  

واعتذر المدرب الألماني عن تصرفه عقب المباراة وقال إنه كان يجب أن يتعامل مع الموقف بشكل مختلف.  

ويستضيف ليفربول، الذي يحتل المركز الثامن في الدوري برصيد 16 نقطة من 11 مباراة، ليدز يونايتد صاحب المركز 18 يوم السبت.

الدوري الإنكليزي الممتاز ليفربول يورغن كلوب الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم
السابق كريستيانو رونالدو يعود إلى تدر
اقرأ
كريستيانو رونالدو يعود إلى تدريبات مانشستر يونايتد
التالي
-

آخر الأحداث

>