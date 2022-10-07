تغريم مانشستر سيتي 293 ألف دولار بسبب اجتياح أنصاره الملعب

وتدفقت الجماهير على أرض ملعب "الاتحاد" بعد أن نجح سيتي في قلب تأخره صفر-2 إلى فوز 3-2 على أستون فيلا ما سمح له بالتفوق على ليفربول بفارق نقطة واحدة ليحسم اللقب في صالحه.

وتعرض حارس مرمى فيلا روبن أولسن لاعتداء خلال الفوضى في حين انهارت العارضة من أحد طرفيها تحت وطأة الجماهير. وشهدت الأسابيع الأخيرة من موسم 2021-2022 ظاهرة اقتحام الملاعب في الدوري الإنكليزي.

وكان إيفرتون تعرض الشهر الماضي لغرامة قدرها 300 ألف جنيه عندما نزل مشجعوه إلى أرض الملعب في نهاية مباراة فريقهم ضد كريستال بالاس عندما ضمن "توفيز" البقاء ضمن أندية النخبة.

وفي دوري "تشامبيونشيب" (الدرجة الاولى) قام أحد مقتحمي ملعب "سيتي غراوند" بنطح بيلي شارب مهاجم شيفيلد خلال هزيمة فريقه في الدور نصف النهائي من الملحق المؤهل إلى الدرجة الممتازة أمام نوتنغهام فوريست.

وتحدثت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية الشهر الماضي عن 441 اقتحاماً في ملاعب إنكلترا وويلز الموسم الماضي، أي بزيادة قدرها 127 في المئة مقارنة بموسم 2018-2019، الموسم الأخير الكامل الذي لم يتأثر بتداعيات فيروس كورونا.

