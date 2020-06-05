تعرف على جدول مباريات ليفربول للتتويج باللقب

يبتعد فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الثاني بطل الموسمين الماضيين، وكان على بعد فوزين فقط من الظفر باللقب قبل أن يفرض تفشي فيروس كورونا المستجد توقف المنافسات في منتصف آذار/مارس الفائت.

ويخوض بطل أوروبا مباراته الأولى بعد الاستئناف أمام غريمه إيفرتون في دربي ميرسيسايد في 21 حزيران/يونيو المقررة على ملعب "غوديسون بارك"، إلا أن الرابطة لم تحدد مكان إقامتها بعد.

فيما يحل كريستال بالاس ضيفاً على ليفربول بعد ثلاثة أيام على ملعب "أنفيلد" الخاص بليفربول.

وفي حال خرج الفريق الأحمر منتصراً من المواجهتين سيتوج بطلاً لإنكلترا للمرّة الأولى منذ عام 1990.

لكن في حال خسارة مانشستر سيتي على أرضه أمام أرسنال في 17 الشهر الحالي، فسيضمن ليفربول اللقب بمجرد فوزه على إيفرتون.

سيجتمع الفريق الخاص بالسلامة والأمن في مجلس مدينة ليفربول الاسبوع المقبل لاتخاذ القرار بشأن السماح بإقامة المباراة في "غوديسون بارك" أو نقلها الى ملعب محايد.

ستقام المباريات الـ92 المتبقية من الموسم الحالي من البرميرليغ خلف أبواب موصدة، الا أن هناك مخاوف من تجمعات للمناصرين خارج الملاعب في حال إقامة المباريات في مدينة ليفربول.

أما المواجهة الوحيدة الأخرى التي قد تقام في ملعب محايد من المراحل الثلاث الأولى بعد الاستئناف فهي لقاء الريدز مع سيتي في ملعب الاتحاد في الثاني من تموز/يوليو.

وسيفتتح الدوري بعد استئنافه بمباراة أستون فيلا وضيفه شيفيلد يونايتد على أن تليها مواجهة أرسنال مع مضيفه سيتي في 17 حزيران/يونيو.

وستقام مباريات مرحلة بأكملها للمرة الأولى بعد الاستئناف على مدى أربعة أيام بين 19 و22 حزيران/يونيو حيث سيحل مانشستر يونايتد ضيفاً على توتنهام في اليوم الأول.

وقال المدير التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز "ندرك أن الأمر لن يكون مماثلاً من دون جماهيرنا الوفية في الملاعب، ولكن سوياً مع شركائنا في النقل التلفزيوني، سنحرص على أن يشاهد ويستمع مشجعونا الى كل مباراة مباشرة من منازلهم".

وتابع "أنا سعيد أننا تمكنا من القيام بخطوة فيما خص استئناف الموسم في أقل من أسبوعين".



