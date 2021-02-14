تعادل مخيب لمانشستر يونايتد أمام وست بروميتش

سجل لأصحاب الأرض الوافد الجديد مهاجمه السنغالي مباي ديان (2)، فيما أدرك التعادل البرتغالي برونو فرنانديز ليونايتد (44).

وهو التعادل الثاني توالياً ليونايتد في الدوري بعد تعثره على أرضه أمام إيفرتون 3-3 في المرحلة السابقة.

وقدّم وست بروميتش خدمة لسيتي الفائز على توتنهام بثلاثية نظيفة السبت والذي يملك مباراة مؤجلة، ليبتعد في الصدارة بفارق 7 نقاط (53 مقابل 46)، فيما بات فريق "الشياطين الحمر" تحت تهديد ليستر سيتي إذ تساوى معه نقاطاً بعد فوز الأخير على حامل اللقب ليفربول 3-1 في اليوم ذاته.

وكان يونايتد يمني النفس بأن يتحضر بشكل أفضل لمواجهة مضيفه سوسييداد في ذهاب الدور الـ32 من "يوروبا ليغ".

على ملعب وست بروميتش، باغت أصحاب الأرض الضيوف بهدف سريع، وتحديداً في الدقيقة الثانية حيث غالط الوافد حديثاً من غلطة سراي التركي المهاجم ديان حارس المرمى الإسباني دافيد دي خيا مستفيداً من تمريرة عرضية من كونور غالاغر ليسجل برأسه هدف التقدم.

وهو أسرع هدف يدك شباك "الشياطين الحمر" منذ كانون الثاني/يناير 2018 أمام توتنهام هوتسبر.

وكاد أنتوني مارسيال يسجل هدف التعادل بعد تمريرة عرضية من ماركوس راشفورد لمسها المهاجم الفرنسي وأبعدها المدافع (23).

وبتسديدة رائعة "على الطاير" من القدم اليسرى للبرتغالي فرنانديش اثر عرضية في المنطقة من لوك شوو أدرك "الشياطين الحمر" التعادل (44).

وهو الهدف 14 للبرتغالي هذا الموسم في الدوري.

بدأ الشوط الثاني على وقع استحواذ الضيوف على الكرة، وسرعان ما اعتقد يونايتد أنه حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 62 بعد خطأ على القائد هاري ماغواير، إلا أن الحكم عاد عن قرار صافرة ركلة الجزاء بعدما استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR".

وتابع يونايتد ضغطه، فحصل على فرصتين وقف للأولى الحارس سامويل جونستون سداً منيعاً بتصديه بقدمه للكرة، قبل أن ينوب عنه البديل المدافع دارنل فورلونغ وينقذ بقدمه أيضاً أمام خط المرمى تسديدة من الإسكتلندي سكوت ماكتوميناي (70).

وأبقى دي خيا على آمال فريقه بعدما وقف على دفعتين بمواجهة المنفرد ديان الذي تخلص من ماغواير وسدد ثم أكمل كرته برأسية، كان لهما الإسباني بالمرصاد (78).

وفي الدقائق القاتلة وقف القائم في وجه تسديدة من ماغواير (90+6) وحرم يونايتد من نقطتين ثمينتين لصراعه على اللقب.

