تشيلويل مدافع تشيلسي يخضع لعملية جراحية

وتعرض تشيلويل لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته خلال الفوز الكاسح على يوفنتوس الإيطالي 4-صفر في 23 تشرين الثاني/نوفمبر في دوري أبطال أوروبا.

وكان تشيلسي يمني النفس بأن يتعافى ابن الـ24 عاماً من دون الاضطرار لإجراء عملية جراحية، لكنه اكتشف في النهاية أن لا مفر من ذلك، ما يعني أنه قد يخسر جهود الظهير الأيسر حتى نهاية الموسم.

وقال تشيلسي في بيان الثلاثاء إنه "بعد إصابة في الركبة في المباراة ضد يوفنتوس، اتخذ القسم الطبي في تشيلسي، بالتعاون مع أخصائي الركبة، قراراً بمحاولة إجراء إعادة تأهيل متحفظة".

وتابع "لسوء الحظ، لم يتمكن بن من تحقيق تقدم، ولذلك تم اتخاذ القرار بشكل جماعي للمضي قدماً هذا الأسبوع بإجراء الجراحة".

وفي ظل إمكانية غيابه عن الفريق حتى نهاية الموسم، قد يحاول تشيلسي تعويضه خلال فترة الانتقالات الشتوية الشهر المقبل، وتتحدث التقارير عن أن الفرنسي لوكا دينيّ (إيفرتون الإنكليزي) والأرجنتيني نيكولاس تاليافيكو (أياكس الهولندي) من أبرز المرشحين للانتقال إلى فريق المدرب الألماني توماس توخيل.

وفي ظل غياب تشيلويل، سيكون الإسباني ماركوس ألونسو اللاعب الوحيد من الفريق الأول القادر على شغل مركز الظهير الأيسر، إلا أن بإمكان توخيل الاستعانة أيضاً بأي من لاعبي الوسط كالوم هودسون-أودوي، الإسباني ساؤول نيغيس والأميركي كريستيان بوليسيتش رغم أنهم لم يبدو مرتاحين في هذا الدور.

كما بإمكان توخيل استعادة الإيطالي إيمرسون بالمييري أو الهولندي إيان ماتسن المعارين حالياً لليون الفرنسي وكوفنتري سيتي توالياً.

إصابات كثيرة في صفوف الـ"بلوز"

وعشية لقاء برايتون الأربعاء في المرحلة العشرين من الدوري الممتاز، يعاني تشيلسي من كثرة الإصابات في صفوفه حيث يحوم الشك حول مشاركة روبن لوفتوس-تشيك بسبب إصابة في القدم، قلب الدفاع البرازيلي تياغو سيلفا لإصابة في الفخذ تعرض لها الأحد في الفوز على أستون فيلا، والفرنسي نغولو كانتي الذي يعاني من مشكلة في الركبة.

وفي المقابل، قد يستعيد الفريق اللندني خدمات الثنائي الهجومي الألماني تيمو فيرنر وكاي هافيرتس بعد تعافيهما من الإصابة بفيروس كورونا.

