تشيلسي يفتح ملعبه أمام تدريبات لاعبيه الفردية

ومنح تشيلسي الضوء الأخطر للاعبيه بإجراء تدريبات بشكل منفرد، وقد ذكرت العديد من التقارير الصحفية أنّ هذه العودة مشروطة بعدم تشكيل خطر صحي على اللاعب الذي يرغب بالتدرب على أرض الملعب.

وتوقفت النشاطات الرياضية في إنكلترا منذ عدة أسابيع، كما يخضع سكانها لإجراءات صحية مشددة إثر انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19).

وظهر لاعب تشيلسي ماركو فان غينكل وهو يؤدي بعض التدريبات على أرض ستامفورد بريدج وتبدو حظوظه مرتفعة باللحاق بفريقه في حال استكمال الموسم إثر قرب تعافيه من الإصابة.



وقال اللاعب الهولندي في تصريحات تناقلتها صحف بريطانية: "يمكن لمن يعيش بالقرب من الملعب أن يتدرب بداخله، هذا مثالي بالنسبة لي، عليك فقط أن تتدرب بمفردك".

ولم يعرف إلى الآن موعد عودة الدوري الإنكليزي الممتاز لنشاطه، لكن العديد من التقارير تذكر بأن استكمال المسابقة التي يتصدرها ليفربول ستكون خلف أبواب موصدة.