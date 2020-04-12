تشيلسي يعلن وفاة أحد أساطيره

وأورد النادي اللندني عبر حسابه في موقع "تويتر"، "كلنا في نادي تشيلسي نشعر بحزن عميق للإعلان عن وفاة حارسنا السابق المذهل، بيتر بونيتي، الذي خاض 729 مباراة رائعة مع البلوز".



وكان الحارس الملقب بـ"القط" لخفة حركته، الدعامة الأساسية لتشيلسي بين 1960 و1979، علماً أنّه غادر صفوف الفريق عام 1975 إلى سانت لويس ستارز الأميركي، قبل أن يعود في 1976.



وساهم بونيتي بفوز تشيلسي بلقبين محليين هما كأس الرابطة (1965) وكأس الاتحاد (1970)، وكأس الكؤوس الأوروبية (1971).



وخاض بونيتي سبع مباريات دولية مع منتخب "الأسود الثلاثة"، وكان ضمن التشكيلة الفائزة بمونديال 1966 على أرضها، لكنه لم يخض أيّ مباراة، وبقي على مقاعد البدلاء في ظلّ الحارس غوردون بانكس.

ويرتبط اسم بونيتي بخسارة بلاده في ربع نهائي كأس العالم 1970 في المكسيك، أمام ألمانيا الغربية، والتي انتهت بخسارتها 2-3 بعدما بقيت متقدمة بهدفين نظيفين حتى الدقيقة 68.



وشارك بونيتي في المباراة كأساسي بدلاً من بانكس بعد تعرض الأخير لتسمم غذائي، لكن الحارس حُمِّل وقتها مسؤولية الهدفين الأولين نتيجة هفوتين ارتكبهما، ليفقد بعدها الإنكليز لقبهم في الوقت الإضافي.



وبعد اعتزاله الوقوف بين خشبات المرمى، تحوّل بونيتي إلى مدرب للحراس، حيث عمل في تشيلسي ومنتخب إنكلترا.