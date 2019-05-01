تشيلسي يعلن نهاية موسم روديغر

وخرج روديغر مصاباً في ركبته في الدقيقة 65 ولن يشارك بالتالي في آخر مباراتين لتشيلسي في الدوري أمام واتفورد وليستر سيتي إضافة إلى مسيرة الدوري الأوروبي حيث سيلعب ناديه اللندني أمام أينتراخت فرانكفورت في قبل النهائي.

وذكر تشيلسي بموقعه على الإنترنت "خضع روديغر لجراحة ناجحة في ركبته اليسرى. سيغيب حتى نهاية الموسم وسيخضع لفترة التعافي خلال الصيف وسيكون جاهزاً في وقت مبكر للموسم المقبل".

ومن المنتظر أن يشغل أندرياس كريستنسن مركز المدافع الألماني البالغ عمره 26 عاماً عندما يحل تشيلسي ضيفاً على فرانكفورت في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.

وكتب روديغر على إنستغرام "من المؤسف أنه لن يكون بوسعي مساعدة زملائي في المباريات الأخيرة من الموسم".

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري برصيد 68 نقطة ويتطلع

إلى ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

