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دوري أبطال أوروبا
الدوري الإنكليزي الممتاز

تشيلسي يعلن نهاية موسم روديغر

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أعلن تشيلسي الإنكليزي، أن مدافعه أنطونيو روديغر سيغيب حتى نهاية الموسم بعد خضوعه لجراحة في الركبة بسبب إصابته خلال التعادل 1-1 مع مانشستر يونايتد يوم الأحد.

Reuters

وخرج روديغر مصاباً في ركبته في الدقيقة 65 ولن يشارك بالتالي في آخر مباراتين لتشيلسي في الدوري أمام واتفورد وليستر سيتي إضافة إلى مسيرة الدوري الأوروبي حيث سيلعب ناديه اللندني أمام أينتراخت فرانكفورت في قبل النهائي.  

وذكر تشيلسي بموقعه على الإنترنت "خضع روديغر لجراحة ناجحة في ركبته اليسرى. سيغيب حتى نهاية الموسم وسيخضع لفترة التعافي خلال الصيف وسيكون جاهزاً في وقت مبكر للموسم المقبل".  

ومن المنتظر أن يشغل أندرياس كريستنسن مركز المدافع الألماني البالغ عمره 26 عاماً عندما يحل تشيلسي ضيفاً على فرانكفورت في ذهاب قبل نهائي الدوري الأوروبي يوم الخميس.  

وكتب روديغر على إنستغرام "من المؤسف أنه لن يكون بوسعي مساعدة زملائي في المباريات الأخيرة من الموسم".  

ويحتل تشيلسي المركز الرابع في الدوري برصيد 68 نقطة ويتطلع
 إلى ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.  
 

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