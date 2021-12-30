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الدوري الإنكليزي الممتاز
الدوري الإنكليزي الممتاز

تشيلسي يعلن عن خسائر مادية كبيرة

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أعلن نادي تشيلسي الإنكليزي لكرة القدم الخميس عن خسائر سنوية قدرها 145.6 مليون جنيه إسترليني (173.5 مليون يورو) للعام المنتهي في 30 حزيران/يونيو 2021 على الرغم من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

REUTERS

وتوج النادي اللندني بلقب دوري الأبطال في أيار/مايو الماضي بفوزه على مواطنه مانشستر سيتي الإنكليزي 1-صفر.

لكن بينما ارتفع حجم مبيعاته من 387.8 مليون جنيه إسترليني إلى 416.8 مليون جنيه استرليني بفضل الزيادة في إيرادات البث التلفزيوني، قال تشيلسي إنه ما زال يتكبد الخسائر بسبب لعب مباريات بدون جمهور بسبب كوفيد-19، بالإضافة إلى تأثر ميزانيته بانخفاض الأرباح على مبيعات اللاعبين.

ويواصل تشيلسي الحصول على الدعم المالي من "فوردستام ليميتد"، وهي شركة يسيطر عليها مالك النادي الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، حيث تقول حساباته "الشركة تعتمد على فوردستام ليميتد لدعمها المالي المستمر".

وأعلن تشيلسي الخميس تعاقده مع ثلاثة لاعبين مقابل 109.7 مليون جنيه استرليني هم المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو وحارس المرمى ماركوس بيتينيلي ولاعب الوسط الإسباني ساؤول على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد منذ 30 حزيران/يونيو.

وأضاف تشيلسي أنه في الفترة نفسها باع 13 لاعباً مقابل 103.7 مليون جنيه استرليني، وأنه بإمكانه الحصول على 16.4 مليون جنيه استرليني إضافية إذا تم استيفاء جميع البنود المتعلقة بالانتقالات السابقة.

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