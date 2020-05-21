تشيلسي يسمح لكانتي بالتغيب عن التدريبات

واكتفى النادي اللندني في اتصال مع وكالة فرانس برس، بالتأكيد ان صحيفة "ذا تلغراف" التي كانت أول من كشفت هذه المعلومات، "وصفت الوضع بشكل صحيح".

وخاض كانتي تدريبات اليوم الأول لفريقه الثلاثاء بعدما جاءت نتيجة الفحص الذي خضع له سلبية، لكن التقارير تشير الى ان اللاعب أبدى مخاوف من معاودة التدريبات الى جانب زملائه، وبالتالي حصل على الضوء الأخضر من النادي والمدرب فرانك لامبارد للغياب عن تدريبات الأربعاء.

وأشارت الصحيفة الى ان النادي اللندني سمح لكانتي (29 عاما) بمواصلة التمارين الفردية في منزله، من دون ان يحدد موعدا للعودة الى التدريبات الجماعية مع زملائه.

وتعرض كانتي، أحد أفراد المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال 2018 في روسيا، الى حالة اغماء قبل سنتين عندما سقط على الارض خلال احدى الحصص التدريبية في مقر كوبهام الخاص بناديه، لكن الفحوصات الطبية التي خضع لها لم تظهر أي مشكلة في القلب.

لكن شقيقه الأكبر نياما توفي بسبب ذبحة قلبية قبل أسابيع من مونديال 2018، كما خسر والده عندما كان في الحادية عشرة من عمره.

وكان قائد واتفورد تروي ديني رفض العودة الى تدريبات فريقه ايضا خشية من احتمال نقل عدوى "كوفيد-19" الى ابنه البالغ من العمر خمسة أشهر والذي يعاني من صعوبة في التنفس.

وكشفت رابطة الدوري الإنكليزي الثلاثاء عن تسجيل ست حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأندية، بعد إجراء 748 فحصا.

وتوقفت منافسات كرة القدم في إنكلترا، كغيرها من غالبية الأحداث الرياضية حول العالم، منذ منتصف آذار/مارس مع تفشي وباء "كوفيد-19". وتأمل الرابطة والأندية في التمكن من معاودة المباريات من دون جمهور اعتبارا من حزيران/يونيو المقبل.

وتتبقى تسع مراحل من الدوري الممتاز لهذا الموسم. وكان تشلسي يحتل المركز الرابع في الترتيب (آخر المراكز المؤهلة رسميا لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل)، بفارق 34 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبثلاث نقاط فقط أمام مانشستر يونايتد الخامس.