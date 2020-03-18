تشيلسي يساعد على محاربة فيروس كورونا

وقال تشيلسي إن مالكه الملياردير رومان أبراموفيتش سيتحمل تكاليف الإقامة وأن النادي سيجعل كل الغرف متاحة في حال الحاجة.

وأعلن تشيلسي في بيان "يعمل الكثير من أفراد الطاقم الطبي لفترات طويلة وربما لا يكون بوسعهم السفر إلى منازلهم أو قد يكونوا في حاجة إلى تنقلات طويلة".

وأضاف "ستساعد الإقامة المحلية على الحفاظ على الصحة والبقاء في حالة جيدة لمثل هؤلاء الأشخاص المهمين في هذا التوقيت المهم".

وأكد النادي أنه سيجعل الفندق متاحاً لهيئة الخدمات لمدة شهرين ثم سيعيد تقييم الأمر بناء على الموقف الجديد في أيار/مايو.

وتوقف الدوري الإنكليزي الممتاز حتى الرابع من نيسان/أبريل بسبب وباء فيروس كورونا الذي تسبب في فوضى لأغلب الأحداث الرياضية.

وأصاب الفيروس حوالي 200 ألف شخص حول العالم وقتل أكثر من 8400 وهناك 1950 حالة إصابة في بريطانيا مقابل 71 حالة وفاة.