English
العربية
الدوري الإسباني
الدوري الإنكليزي الممتاز

تشيلسي يتخطى فولهام ويعزز موقعه في المركز الرابع

من قبل

حقق تشيلسي فوزاً هاماً في إطار السباق على التأهل إلى الموسم القادم من دوري أبطال أوروبا عقب تغلبه بهدفين نظيفين على ضيفه فولهام السبت في إطار المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

AFP

وسجل كاي هافيرتس هدفي تشيلسي في الدقيقتين 10 و49 على التوالي.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط أمام وست هام الخامس والذي سيلاقي مستضيفه بيرنلي الاثنين القادم ضمن المرحلة ذاتها.

من جانبه اقترب فولهام خطوة إضافية من وداع الدوري الممتاز والعودة مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق 9 نقاط كاملة خلف نيوكاسل السابع عشر الذي سيواجه أرسنال غداً الأحد.

في المقابل، ضمن برايتون بنسبة كبيرة جداً بقاءه ضمن أندية النخبة بفوزه على ليدز يونايتد بثنائية نظيفة.

فولهام الإنكليزي الدوري الإنكليزي الممتاز تشيلسي كاي هافيرتس
السابق سيتي يغلب كريستال بالاس وينتظر
اقرأ
سيتي يغلب كريستال بالاس وينتظر هدية من ليفربول
التالي

آخر الأحداث

>