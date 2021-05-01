تشيلسي يتخطى فولهام ويعزز موقعه في المركز الرابع

وسجل كاي هافيرتس هدفي تشيلسي في الدقيقتين 10 و49 على التوالي.

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الرابع بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة متقدماً بفارق 6 نقاط أمام وست هام الخامس والذي سيلاقي مستضيفه بيرنلي الاثنين القادم ضمن المرحلة ذاتها.

من جانبه اقترب فولهام خطوة إضافية من وداع الدوري الممتاز والعودة مجدداً إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن تجمد رصيده عند 27 نقطة في المركز الثامن عشر بفارق 9 نقاط كاملة خلف نيوكاسل السابع عشر الذي سيواجه أرسنال غداً الأحد.

في المقابل، ضمن برايتون بنسبة كبيرة جداً بقاءه ضمن أندية النخبة بفوزه على ليدز يونايتد بثنائية نظيفة.