تشيلسي يتجاوز أرسنال دون عناء في الدوري الممتاز

ونجح تشيلسي في حسم ديربي لندن بثنائية نظيفة اليوم الأحد في المرحلة الثانية من مسابقة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ولم يجد تشيلسي صعوبة كبيرة في تجاوز أصحاب الأرض بهدفي البلجيكي روميلو لوكاكو وجيمس (15 و35).

وكان تشيلسي الطرف الأفضل في معظم مراحل المباراة ووصلت سيطرته على الكرة إلى 65 بالمئة مع الدقيقة الثمانين التي شهدت تصدي العارضة لرأسية لوكاكو بعد تدخل الحارس الألماني لينو.

وشهدت المواجهة 21 محاولة للتسجيل من قبل تشيلسي من بينهم ثلاث فرص كبيرة مقابل 6 فقط لأرسنال من بينهم إهدار فرصة وحيدة محققة.



وهذا الفوز الثاني لأبطال أوروبا في المسابقة بعد تجاوزهم كريستال بالاس 3-0 في المرحلة الأولى، بينما خسر أرسنال أمام برنتفورد 2-0 في المواجهة الأولى أيضاً.